"Ya no hay bebé": Legarreta recuerda la desgarradora pérdida de su primer hijo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido en su matrimonio con Erik Rubín, pues luego de enfrentar la negativa de sus padres a su romance y boda, tras casarse sufrieron la pérdida de su primer bebé.

Conmovida, la conductora del matutino Hoy recordó el momento en que la doctora le informó que en los próximos meses no se convertiría en madre.

Yo tenía que regresar (de vacaciones) para ver el corazón del bebé, y Erik no pudo estar. Mi doctora empieza (a revisarme la pancita), y me dice: ‘no, no está el corazón (…) no se logró”, contó.

Andrea relató que la doctora le dijo que en ese momento tenía que hacerle un legrado, y como no pudo comunicarse con Erik, entró a quirófano con la preocupación de no haberle avisado.

Llego a la casa y ya estaba él, me ve (y me dice) ‘¿qué paso?’, le dije ‘pues ya no hay bebé’. Él se recarga en la pared, se agacha, haz de cuenta como si fuera un niño chiquito, se hace bolita y a parte yo lo estaba consolando a él también”, relató Andrea al borde del llanto.

Acto seguido, Legarreta confesó:

Me acuerdo que me metí a la computadora y empecé a escribir una carta para ese bebé, y ni veía qué estaba escribiendo, las lágrimas no me dejaron ver. Le puse, ‘yo sé todos dicen que el tiempo sana todo, con el tiempo vamos a saber por qué pasan las cosas. Yo en ese momento lo único que quería saber era por qué”.

Posteriormente, Andrea recordó que a 5 años de esa terrible pérdida pudo embarazarse de su hija Mía, llenando su familia de mucha alegría con la feliz noticia.