“Ya no me molesten a Yalitza”: Alfonso Cuarón sale en defensa de la actriz

Estados Unidos.- Alfonso Cuarón sigue robando cámara en cada evento que se presenta, pero durante su llegada a la entrega de Premios de la Asociación de Editores de Cine, el director salió en defensa de Yalitza Aparicio y manifestó su molestia con algunos reporteros.

El cineasta aprovechó el momento para demostrar su incomodidad luego de que se difundiera una entrevista a la familia de Aparicio en su pueblo natal.

Nada más que ya no me molesten a Yalitza, a la familia de Yalitza, eso fue muy mala onda. No quiero platicar de eso, nada más se los digo a ustedes”, expresó.