"Ya no me pegues": El TikTok de Galilea Montijo y su hijo que desata polémica

Ciudad de México.- La conductora estelar de Televisa, Galilea Montijo, causó sensación en las redes sociales luego de compartir un nuevo video de TikTok en el que aparece actuando junto a su hijo, Mateo.

La presentadora del programa Hoy aseguró que continúa usando esta plataforma para mantener entretenido a su pequeño durante esta cuarentena por coronavirus.

En la grabación se puede ver cuando Galilea imita ser una madre que preguntas las tablas de multiplicar a su hijo, pero cuando este no responde bien le da un golpe.

Ya me voy a aprender las tablas pero ya no me pegues por favor", comenta Mateo.