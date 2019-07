Ya no se esconden: Belinda provoca en Instagram y Lupillo Rivera cae rendido

Ciudad de México.- Luego de infinidad de especulaciones sobre si tienen o no un romance, Lupillo Rivera y Belinda habrían confirmado su relación a través de un comentario en Instagram.

Los cantantes, quienes se conocieron al ser coaches en el reality musical de TV Azteca La Voz México, han negado su relación, aunque también han dejado pistas que dicen lo contrario.

En esta ocasión, Belinda publicó un video en la plataforma donde presume su belleza con un close up a su rostro. Luego, muestra su figura en un par de 'outfits'. Las grabaciones, que no contienen voz, solo tienen de fondo la canción 13 Beaches de Lana del Rey.

En la melodía, un tanto sombría, se escuchan unas palabras en la letra que la cantante utilizó para escribir en la descripción:

But I still get lonely... (Pero aún así me siento sola...)"