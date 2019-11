"Ya no te drogues, alucinas": Frida Sofía, 'destrozada' por decir que es Dua Lipa

Ciudad de México.- Una vez más Frida Sofía causó polémica en las redes sociales pero no por su pleito con distintas personalidades sino porque compartió una instantánea de Dua Lipa y señalar que es idéntica a la cantante británica.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán publicó una foto de la intérprete de One Kiss y preguntó a sus fans si creían que ambas se parecían.

Ok ok ok… ¿Alguien me dice qué pedo con esto? Omg. Dua Lipa y ¿si tengo familia perdida por ahí?, jajaja, ¿qué opinan?, ¿nos parecemos o no?", escribió la también cantante.