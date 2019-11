"Ya no te pareces a 'Luismi'": Michelle Salas, irreconocible ¿por tanta cirugía?

Ciudad de México.- A pesar de que Michelle Salas ha negado tajantemente tener cirugías y 'arreglitos' en el rostro, la diferente apariencia física de la modelo a preocupado sus fans, quienes aseguran que ya no se parece a su famoso padre, Luis Miguel.

Durante un encuentro con los medios, la bisnieta de doña Silvia Pinal fue interrogada sobre su cambio físico en los labios, sin embargo, ella negó haberse inyectado.

¿Se me ve… ustedes creen?, se los presentó, filtros de Insta, filtros de Snapchat… luego la gente, te lo juro… una señora (me dijo) ‘¡Dios mío!, ya no te pareces a tu papá”, y yo a ver señora, hay un filtro que se lo voy a pasar, que es de broma”.