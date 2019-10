"Ya quisiera": Roberto Palazuelos afirma que se ve "mejor" que Luis Miguel

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos no perdió la oportunidad para presumir que considera que se ve mejor que Luis Miguel, quien ahora es considerado por como su rival pero durante su juventud fueron grandes amigos.

El conocido 'Diamante Negro' afirmó que las comparaciones con el intérprete de La incondicional están fuera de lugar pues señala que está "envejeciendo mucho mejor" que él.

No me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino. Ya quisiera verse él como me veo”, comentó en entrevista con Quién.