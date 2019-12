"Ya quisieran tener su cuerpo": Laura Bozzo 'saca las garras' por Ninel Conde

Ciudad de México.- Laura Bozzo envió un contundente mensaje a todas las personas que la critican por usar Photoshop en las imágenes que comparte a través de sus redes sociales. Además, defendió a Ninel Conde de las duras críticas por su apariencia.

Al ser cuestionada por los ataques que recibe en sus fotos, la conductora replicó:

Me amo, me encanta, saben que, mírenme, yo me amo a mí misma, mientras yo me vea a mí misma, lo que opinen los demás que vayan a %&$”/)) me importa un &/&$&/ lo que opinen".