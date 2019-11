¿Ya superó a Jolie? Brad Pitt tendría un romance con actriz 25 años menor

Estados Unidos.- En las últimas semanas Brad Pitt ha sido fotografiado con Alia Shawkat, actriz 25 años menor que el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood.

Diversos medios estadounidenses indican que la actriz de la serie Arrested Development y la expareja de Angelina Jolie podrían estar teniendo una relación.

Pitt y Shawkat fueron vistos por primera vez en Los Ángeles a finales de septiembre, en la obra A Play is a Poem y después el 24 de octubre en la obra The New One.

Asimismo, el 16 de noviembre ambos volvieron a ser vistos en la exposición en la galería de arte Wilding Cran, Los Ángeles, y después fueron a cenar.

Sin embargo y pese a todos estos encuentros, una supuesta fuente reveló a la revista People que no existe ninguna relación amorosa entre ellos.

Son absolutamente solo amigos", expresó esta supuesta fuente de manera anonima.