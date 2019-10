"Ya te están refinando": Kimberly Flores causa 'ola' de burlas por hablar en inglés

Ciudad de México.- Luego de haber sido 'destrozada' por tener un error al hablar y pronunciar "inrrelevante", ahora la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, desató una 'avalancha' de burlas debido a que publicó un mensaje que está escrito en inglés.

La esposa de Edwin Luna compartió una nueva fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece luciendo un vestido color esmeralda, ondas en su cabello y un lindo maquillaje en tonos rosas, pero lo que más destacó de la publicación fue la descripción de la imagen.

You're a fighter. Look at everything you've overcome. Don't give up now (Eres un luchador. Mira todo lo que tú haz superado. No te rindas ahora)", escribió la modelo.