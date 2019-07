Yadhira Carrillo confiesa que la salud de Juan Collado se ha complicado

Ciudad de México.- Tal parece que el haber sido detenido por nexos con el crimen organizado afectó de manera considerable al abogado Juan Collado, pues su esposa, Yadhira Carrillo, reveló nuevos detalles sobre sus complicaciones de salud.

Luego de que en días pasados la actriz asegurara que su marido estaba delicado de salud debido a la diabetes que padece, ahora reveló que tiene una complicación en sus pulmones.

De la misma forma, Carrillo dejó en claro que su esposo no tiene privilegios en el centro penitenciario, a pesar de que en diversos medios se ha rumorado esta situación.

No podemos tener privilegios, por ahí me decían que, si entro con tacones, pero no, son muy estrictos, no podemos pasar absolutamente nada que no sea beige, dos veces me regresaron las toallas porque eran blancas, etcétera, cosas así, y hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquititos”, detalló.