Yadhira Carrillo responde a Lety Calderón: "Qué Dios la bendiga"

Ciudad de México.- Después de que hace unos días Leticia Calderón declarara que tuvo encuentros con su ex Juan Collado cuando ya tenía una relación con Yadhira Carrillo, es ahora la actriz la que responde a estas declaraciones.

No tengo ningún comentario y no he comentado nada. Que Dios la bendiga a todos, es todo, no tengo más comentarios”.