Yadhira Carrillo 'tiembla' por la salud de Juan Collado: "Sigue sin estar estable"

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo reveló que se encuentra muy preocupada por la salud de su esposo, Juan Collado, quien se encuentra en el Reclusorio Norte por los posibles delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A su llegada al centro penitenciario, la actriz reveló:

Estoy preocupada ahora porque se le subió la azúcar. Ya ven que el día de la audiencia se puso muy mal y tuvieron que posponer dos veces, interrumpir para estabilizarle, ya le habían estabilizado, estaba yo muy tranquila y bueno ahora la azúcar ya van dos veces se le sube a 197 y 198 antier, pero no estaba preocupada pensé que lo íbamos a poder estabilizar", declaró preocupada.

Hoy amaneció nuevamente así ahí, adentro lo están atendiendo le están dando todo el servicio para que se pueda restablecer pero aún no logramos entonces bueno se están encargando ellos allá dentro ahorita voy a ver cómo sigue”.

Al ser cuestionada sobre los rumores de que su esposo tiene privilegios en prisión, Carrillo manifestó:

Está como de ingreso, pero en su celda por supuesto y no, yo prefiero que no”.

Finalmente, al ser cuestionada por Leti Calderón y si ya tuvo un acercamiento con ella, Yadhira aseguró:

No me ha buscado, pero ella sabe que yo estoy aquí para lo que ella requiera, lo que ella necesite, se lo dije desde el día 1 que me preguntaron hace años y lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado, lo que ella necesita yo estoy aquí para lo que ella necesite siempre por supuesto (…) y los niños tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda y compañía, todo, todo”.