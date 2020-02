Yadhira revela nombre de mujer con la que Collado engañó a Leti Calderón

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo continúa afirmando que no fue la tercera en discordia entre Juan Collado y Leticia Calderón y para probarlo reveló el nombre de la mujer que sí fue novia del abogado cuando aún estaba casado.

En entrevista con el programa Un nuevo día, Yadhira aseguró que Edith Serrano, exconductora de TV Azteca, fue novia de Collado tiempo antes de que ella iniciara su relación.

Una publicación compartida de #������������������������ (@edithserranotv) el 25 May, 2019 a las 5:50 PDT

Asimismo, la exactriz explicó que cuando Juan y Edith terminaron pudo conocer al abogado en Acapulco y afirmó que pasaron varios meses para que ellos pudieran salir.

Después de que ellos fueron novios, pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí en Acapulco. De ahí todavía pasaron seis meses cuando me habló Juan, (me dijo) ‘te invito a salir’, y yo, ‘es que estoy haciendo una novela, yo no puedo", señaló.