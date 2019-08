Yahir rompe el silencio y habla del 'romance' entre Belinda y Lupillo Rivera

Ciudad de México.- Cada día crecen más los rumores sobre una supuesta relación amorosa entre Belinda y Lupillo Rivera y en esta ocasión fue el turno de Yahir de opinar sobre el tema, quien ante el cuestionamiento se mostró muy discreto.

El cantante comentó en una entrevista que nunca fue testigo de un romance entre sus compañeros del reality show La Voz. Además, asegurar que si lo hubo, no supo nada.

No la verdad no, no los he visto, no sé."