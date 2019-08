Yahir sale en defensa de Belinda tras ataques por no saber canción de Noelia

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el pelito entre Belinda y Noelia, que inició hace algunas semanas, no ha llegado a su fin pues recientemente un compañero de la cantante española salió en su defensa.

Recordemos que Belinda desconocía que Tú era una canción de la puertorriqueña, quien ‘estalló’ y la llamó “Niña sapito”.

El juez de La Voz, Yahir, fue cuestionado para que opinara acerca de la disputa luego de que la intérprete de En el amor hay que perdonar confundiera a Noelia con Laura Pausini.

Bueno, ojalá tuviéramos el disco duro toda la información y toda la música que existe en el mundo, tanta música y canciones que han pasado tanto tiempo y son conocidas y todo, pero de repente no te cae el 20 de quién es la persona que la interpreta y si se molestó Noelia le pedimos una disculpa . No pasa nada, perdón por no tener toda la información”.

Yahir aseguró que no está muy bien enterado de la polémica pero aun así ofreció disculpas a Noelia.

No he platicado con ella de este asunto, es una gran compañera, una gran mujer, la quiero, la admiro. Qué tan grosera pudo llegar a ser, no lo sé… Me enteré porque ya me ha preguntado otro medio pero no vi que puso ni nada, pero si se ofendió pues le pedimos una disculpa no pasa nada”.