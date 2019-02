Yalitza Aparicio: "Sigo esperando el depósito por 'Roma'"

Ciudad de México.- Con los Premios Oscar a la vuelta de la esquina, la protagonista de Roma se encuentra ofreciendo las últimas entrevistas como parte de su gira de promoción de la película.

Una duda que han tenido los fans del filme es cuánto le pagaron a Yalitza Aparicio por la película Roma, y en una entrevista con Montserrat Oliver, la actriz lo menciona.

Cuestionada por Oliver sobre los regalos que ha recibido en esta temporada de premios, la oaxaqueña dijo:

¿Qué vas a hacer con tu dinero?, a ver, cuéntame:

Pues tanto dinero realmente no hay, eh; ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más glamour.., estoy esperando el depósito".

¿Cuándo te llegue el depósito qué vas a hacer?

Ojalá me llegue... no sé", respondió bromista Yalitza. No es la primera vez la oaxaqueña apunta que no fue mucho el dinero que recibió por Roma. En otra entrevista aseguró "Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo".