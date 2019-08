Yalitza Aparicio apoya el movimiento feminista y aplaude unión para marchas

Ciudad de México.- La actriz Yalitza Aparicio estuvo desfilando por la alfombra naranja de los Kid’s Choice Awards, donde aprovechó para manifestar su postura sobre las marchas del movimiento feminista.

La famosa reconocida por la película Roma, aplaudió que tantas personas se hayan unido para luchar contra la violencia de género.

Estoy encantada de que se reunieron tantas personas para manifestarse en contra de la violencia, es algo que no podemos permitir que siga pasando.

Yalitza también lamentó que ahora los niños también sean vulnerables y sean blancos de crímenes tan atroces.

Ahora el abuso también se comete en contra de muchos niños y no debemos seguir con esta inseguridad, de no saber a quién acudir o de no sentirnos tranquilos en algún lugar”.