Yalitza Aparicio cuenta la realidad detrás de escena íntima en ‘Roma’

Ciudad de México.- Los procesos, técnicas y la naturaleza del cine permitieron que Yalitza Aparicio se adelantara a un inevitable cuestionamiento que podía surgir en sus padres: ¿Cómo filmó la escena íntima protagonizada por ‘Cleo’ y ‘Fermín’?

Como es conocido, la actriz y el actor Jorge Antonio Guerrero protagonizaron una escena en la que ‘Fermín’ se encuentra desnudo frente a ‘Cleo’, mientras esta le observa.

Al ser cuestionada, durante una entrevista con Yolanda Andrade para Montse & Joe, sobre la realización de esta escena, Yalitza aclaró que el instante se filmó en distintos momentos que no requirieron su presencia mientras Jorge Antonio Guerrero se encontraba sin ropa.

Entre risas, Aparicio compartió que había advertido a sus padres sobre el proceso a través del cual se grabó esa parte de la película.

Les conté antes de que lo vieran: ‘les juro que lo que pasó ahí, yo no vi. Yo no estuve, lo vi hasta en la película”, expuso Yalitza.

Asimismo, la protagonista de Roma agregó que había explicado a sus papás esto porque al no conocer lo que conlleva realizar una producción se pueden pensar o creer muchas situaciones.

Yo les aclaré porque, en un momento lo hablé con Alfonso, como hay muchas personas que no están involucradas en esto, no sabes los procesos que existen, y sí llegas a pensar así de que: ‘Ah, lo vio, y estaba ahí’… Pero yo lo vi en la pantalla, y eso sí se los expliqué a ellos”, dijo la joven.

Entre otros temas, Yalitza habló sobre cómo su interpretación de ‘Cleo’ la ha llevado a conocer a trabajadoras del hogar que le comparten sus historias y que le agradecen la visibilidad que ella le ha dado a las empleadas domésticas con su papel en Roma.

He conocido a trabajadoras del hogar y me encanta cuando se acercan y me dicen: ‘gracias por darnos vida en una pantalla, gracias porque me hiciste darme cuenta de que yo también soy importante para la familia en la que estoy’”, expuso.