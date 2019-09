Yalitza Aparicio, en busca de empoderar a la mujer mediante una conferencia

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, sigue dando de qué hablar y ahora dará una plática acerca de la equidad de género en el Tecnológico de Monterrey, en su sede de Nuevo León.

Yalitza tratará distintos temas como empoderamiento femenino, relaciones tóxicas, sexting y masculinidades tóxicas en el 'Foro Equidad de Género', evento organizado por Capitulo Estudiantil He For She.

Según la presidenta de este capítulo estudiantil, Alejandra Serna, este espacio tiene como finalidad que los asistentes conozcan la historia que hay detrás de los panelistas.

Nuestro objetivo es educar, informar y concientizar en temas de igualdad”, dijo Serna.

Además, manifestó que el 50 por ciento de lo que se recaude en el evento irá al fondo de becas de He For She e indicó que el foro será el 19 y 20 de septiembre y las entradas tendrán un costo de 250 pesos.