Yalitza Aparicio narra a ‘Teen Vogue’ la increíble experiencia de grabar ‘Roma’

Estados Unidos.- Interesantes detalles de las grabaciones de Roma, la revelación de qué fue lo primero que compró con su trabajo como actriz y cuál es el mensaje que busca transmitir con su experiencia en el cine son algunos de los aspectos que Yalitza Aparicio compartió a la revista Teen Vogue.

Luego de protagonizar la tapa de Vogue México en diciembre, la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca forma parte de la reciente edición de Teen Vogue Young Hollywood Class of 2019, en la cual participan también actores como Joey King y Jharrel Jerome.

En primera instancia, Yalitza aclaró en su entrevista a qué se refería cuando dijo a The New York Times que ella no era “el rostro de México”.

Cuando dije que yo no era la cara de México me referí a que hay muchos matices y características de cómo lucen las personas en México. Lo que me gustaría ver es que más de esa diversidad sea representada”, compartió la actriz, además de indicar que ser realista y tener desinterés en la posibilidad de entrar al mundo del cine se originó porque “todo lo que ví en las películas se veía completamente como ficción”.

Asimismo, Yalitza confesó que no sabía hablar Mixteco, por lo que Nancy García, quien interpreta a ‘Adela’ en el filme, le enseñó a hacerlo. “Como no teníamos guion, teníamos que practicar justo antes de grabar cada día como pronunciarlo”, reveló la actriz.

Al ser cuestionada sobre se había comprado alguna cosa que realmente quisiera después de participar en la película, Aparicio expuso que lo primero que adquirió con su trabajo fueron libros, exactamente Desde mi cielo, La Tregua y El Principito.

Yalitza habló con detalle de lo “abrumador” que ha llegado a ser el giro que ha dado su vida desde que interpretó a ‘Cleo’ y entró al mundo de Hollywood.

Estoy muy consciente del hecho de que esto podría no volver a pasar, así que lo que realmente trato de hacer es apreciar cada momento y sacar provecho de lo que puedo aprender de cada momento que vivo”, externó la mexicana, quien también aseguró que ha descubierto un amor por la actuación que le causa curiosidad explorar: “si realmente es amor por la actuación o si es solo una ilusión que estoy viviendo en este momento”.

La actriz aseguró que también sabe lo que representan los logros que ha tenido, sobre todo en cuanto a la decisión de seguir actuando o no, ya que de continuar en ese camino podría seguir inspirando a las personas “que lucen como yo” a tener confianza en que pueden hacer lo que se propongan.

Los valores que le inculcó su mamá y el gran apoyo que recibe de su familia fueron otros de los temas sobre los que Yalitza abrió su corazón para Teen Vogue, una publicación que se suma a Vanity Fair, Vogue México, Chilango, The Hollywood Reporter y Elle México en el haber artístico de la joven de 25 años.