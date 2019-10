Yalitza Aparicio provoca la ira de famoso diseñador que 'lucró' con su imagen

Ciudad de México.- El diseñador Eruvey Tapia arremetió en contra de Yalitza Aparicio, ya que luego de realizar una colección de vestidos en su honor, recibió una carta por parte de la agencia Pimienta Films, que representa a la actriz, en donde se le pide que “cese y desista de hacer referencia, reproducir y explotar la imagen de la protagonista de la cinta Roma sin su permiso”.

El mexicano que ha hecho vestidos para Olga Breeskin y Graciela Beltrán aseguró que su única intención era homenajear a la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, y no lucrar con su imagen.

Que me comprueben a mí que yo lucré con eso, y se los pago, si a mi me comprueban que yo vendí un vestido con su imagen, se lo pago y le doy todo lo del vestido porque no me hace falta”.