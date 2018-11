Yalitza Aparicio rompe el silencio ante comentarios discriminatorios y racistas

Ciudad de México.- Mientras la revista Time reconoció su papel en Roma como la mejor actuación de este año y los premios Hollywood Film Awards la galardonaron en la categoría de Mejor Nuevo Talento, usuarios de redes sociales criticaron a Yalitza Aparicio por aparecer en una revista con ropa de diseñador.

Lejos de hacer hincapié en los logros que la joven Yalitza, un talento descubierto por Alfonso Cuarón en Oaxaca, ha materializado en lo que significa su primer contacto con el arte del cine y la actuación, una gran cantidad de internautas se aseguraron de expresarse sobre ella a través de los más discriminatorios y racistas comentarios.

La actriz, quien antes de ser elegida como la protagonista de Roma acababa de graduarse de su licenciatura en Educación, ha respondido a todos esos comentarios con el temple y confianza que ha demostrado tener, así como con el mensaje que la historia de Cuarón envía sobre la discriminación, el clasismo y racismo.

Yo solamente he tomado los comentarios buenos. Esos son los que te van a fortalecer. Y exactamente dentro de la película se da el mensaje de no discriminación, pero es algo que se va a ir trabajando poco a poco. No se cambia de la noche a la mañana", expuso Yalitza durante la premier de Roma celebrada en la Cineteca Nacional.