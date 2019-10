Yanet García da motivador mensaje y Luz Elena González se le va a la yugular

Ciudad de México.- Una vez más la aclamada 'Chica del clima', Yanet García, utilizó sus redes sociales para enviar mensajes de aliento y palabras inspiradoras a sus millones de fans, sin embargo, la famosa actriz, Luz Elena Gónzalez, le dio una lección.

La presentadora del clima en el programa Hoy compartió una nueva grabación en su cuenta oficial de Instagram con la que trataba de alentar a sus casi 12 millones de fans a buscar sus sueños.

Muchos de sus fans agradecieron a la 'Chica del clima' por ser un ejemplo de lucha, sin embargo, quien contradijo las palabras de la regiomontana fue Luz Elena.

Qué padre que tú puedas pero creo que eso no significa que todos puedan, creo que eres motivación y muchos a través de ella luchen por sus sueños pero algunos lo logran otros no y eso no significa que no puedan ser felices o exitosos", escribió la actriz.