Yanet García escribe reflexión en lugar de enseñar su trasero; le llueven críticas

Ciudad de México.- La bella presentadora Yanet García decidió descargar su sentir en un extenso mensaje en Instagram acompañada de una foto en la que no mostraba su retaguardia y le ‘llovieron’ críticas.

La ‘Chica del clima’ tiene más de 9.4 millones de seguidores, quienes acuden a su perfil para deleitarse pero en esta ocasión se toparon con una publicación que no les agradó mucho.

Yanet siempre incendia las redes con sus candentes fotografías en las que presume su trasero logrando que la llenen de ‘corazoncitos’.

Pero el día de ayer decidió escribir algunas palabras de reflexión sin pensar que sus fans despotricarían contra ella.

Si eres demasiado bueno... hipócrita te han de llamar, si eres indiferente con los demás, que eres mala persona te dirán. Si das algo de lo que tienes, dicen que es por méritos ganar, si no das nada de ti, dicen que el egoísmo te ha de matar”, inició escribiendo.

En la instantánea aparecía con un ajustado atuendo deportivo pero no enseñó nada de su retaguardia.

De manera inmediata sus seguidores la cuestionaron pues se sorprendieron al ver una foto en la que no posaba de manera sugerente y atrevida, como habitualmente lo hace.

Ves como también te ves bonita sin enseñar las nalgas”, “El que no enseña no vende!!”, “Sí le va mejor que las enseñe cuerpo porque ya sabemos todos cuál es su verdadero talento”, “Cada día demuestras qué tu inteligencia es nula. Lo único qué sabes hacer es enseñar las nalgas”, “La escritura no es lo tuyo”, fueron algunos de los comentarios.