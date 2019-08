Yanet García 'estalla' contra sus haters y les manda 'recadito': "No me afectan"

Ciudad de México.- La conductora Yanet García, conocida como la 'Chica del clima', empleó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje a sus detractores, asegurando que sus críticas la "motivan mucho".

La regiomontana de 28 años publicó su primer video en Instagram TV para hablar acerca de cómo supera los comentarios negativos, los mensajes de odio y las preguntas de si su trasero es producto de una operación.

Hoy en día no me afectan los comentarios negativos, al contrario me motivan y me motivan mucho".