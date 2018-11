Yanet García sobre las críticas: "No puedes tener a todo el mundo contento"

Ciudad de México.- Luego de encantar a sus seguidores de redes sociales con unos clips de su rutina de ejercicios, Yanet García decidió hacer uso de dichas plataformas para compartir un profundo mensaje.

'La Chica del Clima' escribió en su cuenta de Instagram una reflexión sobre las personas que realizan constantes críticas y hablan de ella.

No permitas que el ruido exterior te desenfoque de tus metas. Si intentas agradar a todo el mundo nunca lograrás nada y solo perderás el tiempo; te sentirás manipulado e infeliz. Debes darte cuenta de que no puedes tener a todo el mundo contento, que no puedes ganarte la aprobación de todos; incluso si hicieras lo que ellos quieren, aún así puede que no tuvieras su aprobación", expuso Yanet García.

Después, la conductora del programa 'Hoy' invitó a sus seguidores a aferrarse a sus propias convicciones y formas de vivir, sin importar lo que a los demás puedan parecerles esas decisiones.

Tienes que vivir conforme a tus propósitos y no a los de los demás. Si deseas ser una persona excelente y exitosa será mejor que aprendas a lidiar con este tipo de personas porque si no lo haces, puedes desviarte de tus objetivos. La indiferencia ante este tipo de personas será tu mejor arma, no te preocupes si alguien habla mal de ti, no pierdas tu tiempo tratando de enfrentarte a ellos, porque lo más probable es que salgas perdiendo", externó la guapa presentadora.

Para rematar, 'La Chica del Clima' aseguró que las críticas nunca dejarán de llegar, por lo que lo importante es seguir adelante y luchar por lograr sus sueños.