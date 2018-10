Yanet García sorprende con foto de su pasado antes de ser 'La Chica del Clima'

Ciudad de México.- La conductora del programa 'Hoy' Yanet García, quien saltó a la fama como la chica del clima más sexy, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto.



Y es que esta vez 'La Chica del Clima' no causó polémica por sus atrevidas fotos de sus curvas, sino por una foto de su infancia. En las imágenes, se ve la conductora del clima cuando era apenas una niña de etapa preescolar.



Yanet aparece en su graduación del kínder en 1997, en desfiles escolares, en diversas tablas rítmicas y hasta como abanderada en la escolta.

Vean, desde que estaba chiquita me gustaban los micrófonos, las cámaras, hablar en público. Vean cómo se me quedan viendo todas las niñas: me encantaba bailar, era súper disciplinada desde que estaba chiquita", dijo la bella regiomontana.