¿Yanet García tiene coronavirus? Esta foto rompe Instagram y desata el pánico

Los Ángeles, California.- La exconductora del programa Hoy, Yanet García, causa revuelo por una fotografía que publicó en Instagram.

En la imagen, la ex 'Chica del clima' de Televisa posa junto a varios estudiantes en lo que parece ser un salón de clases en Los Ángeles. Ya que aparece con personas en su mayoría con rasgos asiáticos, sus seguidores enloquecieron y no pudieron evitar pensar en el temible virus que acecha al mundo, el coronavirus.

Ya que el brote comenzó en China y se esparció primero en países asiáticos, las personas comenzaron a entrar en pánico al ver a la expresentadora junto a ellos.

La regiomontana, quien apenas hace unos meses dejó el programa Hoy en Televisa para probar suerte en Estados Unidos, al parecer está tomando clases de inglés en esta capital californiana.

Yanet escribió en la descripción de la fotografía:

Work hard in silence, let your success be your noise (Trabajo duro en silencio, que el éxito sea tu ruido)" #focus #school #hardwork #justkeepgoing", escribió en la descripción.