¡Yanet García ya tiene competencia! Chica fitness levanta suspiros en 'Hoy'

Ciudad de México.- La sensual conductora del clima en el Programa Hoy, Yanet García, ha sido protagonista de titulares que alaban su torneada figura e incluso la llaman 'La chica del clima' más sexy del mundo.



A pesar de ser considerada ya una 'sex symbol' por miles y de ser llamada una de las mujeres más atractivas en México, usuarios parecen creer que ya tiene competencia.

Algunos comentarios en Instagram apuntan a que los vestidos ajustados o exuberantes looks mañaneros no le bastarán a Yanet para evitar que una entrenadora le quite su lugar y se convierta en su rival.

En una de las transmisiones del programa Hoy Thayli Amezcua, instructora de fitness, fue invitada al programa a compartir tips y mostrar ejercicios para mantenerse en forma.

Lo que dejó a todos boquiabiertos fue su despampanante figura, pues usó un atuendo deportivo ajustado que desató piropos en redes sociales y la inevitable comparación con 'La chica del clima'.

Varios televidentes y usuarios señalaron que Amezcua opacó a Yanet García, pues a pesar de la diferencia de edad (Yanet tiene 28 años y Thayli 40), esta última presume un cuerpo tonificado y en la mejor forma de su vida. Incluso, algunos señalan que se ve mejor que la conductora del programa matutino.

¿Será que esta instructora podrá destronar a Yanet García como la más sexy?