Yáñez defiende a Lyle: "Hay que estar en sus zapatos para saber por qué lo hizo"

Ciudad de México.- Si de reacciones violentas se trata, una de las primeras estrellas que se nos viene a la mente es Eduardo Yáñez, a quien se le pidió que emitiera su opinión acerca del problema legal que tiene su colega Pablo Lyle, tras golpear a un cubano y derivado de ello la víctima murió.

Actualmente Yáñez tiene un problema legal por abofetear a un reportero durante un evento en Estados Unidos, el histrión mostró empatía con Lyle e inclusive comentó que quizá el también había actuado igual si hubiera estado en esa situación.

No sé qué le habrán dicho, no sé qué habrá pasado, la verdad no estoy enterado del asunto, porque se ven las cámaras y las notas, o sea yo no puedo basarme en lo que los medios dicen porque siempre son bien gandallas, puedo basarme en lo que veo en la cámara y bueno, se ve la agresión de una persona hacia el vehículo donde él estaba y punto. Él quizás reaccionó como yo hubiera reaccionado”.