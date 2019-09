Yanin, eliminada de 'Master Chef'; critica la 'mala vibra' de los cocineros

Ciudad de México.- Yanin fue la octava eliminada de Master Chef: La Revancha, una temporada que ha dado mucho de qué hablar debido a que se ha expuesto la mala relación que existe entre algunos de sus participantes.

Y tras su salida, la exparticipante lo reiteró, ya que se encargó de brindar un discurso de despedida para sus compañeros, en el que mencionó que muchos de los participantes estaban en su contra y la atacaban sin razón.

Me gustaría decirle a la gente que, cuando todo el mundo está en contra tuya o cuando todo el mundo ataca tu trabajo o completa o hace muchas cosas, no se rindan. Yo no me rendí y hoy me voy, pero a mí no me derrotaron. Yo buscaba seguir aquí por orgullo y por amor a la cocina”, afirmó mientras lloraba.