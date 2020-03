Yarishna de 'Exatlón' explota Instagram al exhibir su 'six pack' de infarto

Estados Unidos.- No hay foto con la que Yarisha Ayala no pueda triunfar en Instagram y esto se debe a que la modelo puertorriqueña posee una envidiable figura, la cual no tiene problema en lucir como poca ropa.

Mediante la red social, la exparticipante de Exatlón Estados Unidos modeló su torneado 'six pack' con una foto frente al espejo, hecho que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

¿Cómo va su día amores?", escribió la boricua.

Los admiradores de Yarishna no dejaron pasar la oportunidad de hacerse presentes en la publicación y dejaron más de 58 mil me gustas.

Actualmente, Yarishna Ayala se encuentra entrenando para su regreso a las competencias de fisicoculturismo y anunció que lo hará en la categoría Wellness.