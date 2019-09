"Yo era el diablo": Carmen Campuzano da aterradores detalles de su adicción

Ciudad de México.- La exmodelo Carmen Campuzano se sinceró frente a los reporteros y reveló algunos de los aterradores detalles de su etapa de adicciones, en las que asegura que se convertía en diablo.

En un video difundido por el programa Sale el sol, se puede apreciar cuando Carmen responde a si miró al diablo durante los 'viajes' por consumir drogas.

No, no, pues si el diablo era yo. Aquí lo tienen en frente... Aparte tu energía, tu vibración, tu mirada, tu aspecto es… pues diabólico”, explicó.

Carmen aseguró que se enfrentó a la tentación de caer de nuevo en las drogas, sin embargo, decidió internarse y gracias a esto cambió su vida.

Al principio si te puedo decir que tuve situaciones de tentación, pero yo les voy a decir que cuando yo dije ‘esta es la última vez que yo me interno’ me fui a un retiro espiritual, con lo más elemental, el lugar más sencillo, humano, humilde porque había que hacer esa regresión".

La exmodelo explicó que mientras estuvo internada sufrió bastante, pues además de ser acosada también debía pasar por castigos físicos que le resultaron muy dolorosos.

Sufrí insinuaciones, persecución y acosos, sufrí castigos físicos terribles corporales. En una ocasión traía los pies de hinchados de un castigo corporal que me pusieron que hasta las moscas se me paraban en los pies y hasta gusanos casi me salen de la hinchazón”.