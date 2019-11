"Yo estaba suicida": Noelia recuerda con nostalgia su oscuro pasado

Ciudad de México.- Noelia decidió abrir su corazón al hablar del oscuro pasado que vivivó hace más de una década y de las veces que intentó quitarse la vida.

La cantante reconoció que "estaba suicida" y habló de los métodos que usó: "Traté de todo, pero ya cuando vi el milagro de que yo estoy tratando de cortarme y era como goma mi piel y salía agua en vez de sangre, tuve que respetar".

Me tomaba un montó de cosas y las mezclaba y amanecía viva otra vez", expresó Noelia.

Noelia asegura que 2004 fue el peor año en su vida y la situación sólo se iba haciendo más complicada: "Le pedí a Dios que congelara todo lo que yo había conquistado hasta que todo eso pasara".

Recordó que tras haber revelado que sufrió de abuso sexual por parte de Topy Mameri, el esposo de su madre, nadie tomó de buena manera sus declaraciones.

Se me vinieron en contra todos, pero por otro lado me encontré con la bendición más grande de que el país de México me adoptó en serio como si yo fuera de ellos, en cada momento de este camino, por lo que estaré eternamente agradecida", agregó.