"Yo fui la mejor Aventurera": Niurka tras reconocimiento a Edith González

Ciudad de México.- Carmen Salinas aseguró que Edith González fue la “mejor Aventurera” al lamentar la muerte de la actriz rubia, lo que hizo enfurecer a Niurka Marcos.

La cubana ‘estalló’ durante una conferencia de prensa en el momento en que una reportera le preguntó sobre Edith y el hecho de su reconocimiento.

Sin importar que se encontraban otros compañeros presentes, la cubana replicó:

Está muy fuera de lugar tu comentario, no hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó”.

Acto seguido, Marcos se levantó de su silla y recalcó:

Yo fui la mejor aventurera I’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo”.