"Yo jamás lo hubiera elegido": Tras polémica Frida Sofía busca ayuda

Ciudad de México.- La cantante, Frida Sofía, durante su entrevista con Andrea Escalona, condutora del programa Hoy, reveló que fue un libro, Actos de Fé, mismo que ella señaló que si no hubiera sido por una casualidad ella jamás lo habría elegido, el que le ayudo a entender y a aprender como canalizar sus emociones e incluso como reacciona ante las emociones de otras personas.

Eso me ha enseñado a canalizar mis emociones y reacciones a las emociones de otras personas, ¿por qué?, porque antes yo dejaba que eso me controlará a mi, osea que si tu tienes una emoción agresiva hacia mi, no me conviene, yo basarme en tu opinión", explicó Frida