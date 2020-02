"Yo ni era güera": Issabela Camil tunde a Camila Sodi por 'Luis Miguel, la serie'

Ciudad de México.- Luego de que Camila Sodi presumiera su look rubio para encargar al personaje de Issabela Camil en la serie sobre la vida de Luis Miguel, Luis Miguel, la serie, es la hermana de Jaime Camil quien habla de este aspecto y, sobre todo, lo que se ha mostrado o se mostrará en la bioserie del cantante.

A pesar de mostrarse un poco renuente para hablar del tema, en entrevista para el programa Hoy, la actriz manifestó su negativa con algunos aspectos de este proyecto de la plataforma Netflix.

No vi la serie, de verdad que no la vi, yo quiero mucho a Camila, la conozco desde hace mucho tiempo, ella fue novia de uno de uno de mis hermanos, pero no sé, en ese tiempo yo no era güera, pero bueno hay libertad para hacer muchas cosas en la tele, no se crean todo lo que sale", explicó.