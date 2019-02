"Yo no celebro el Día del Amor y la Amistad, es muy cursi": Paola Rojas

Ciudad de México.- Paola Rojas reveló que el 14 de febrero no se trata de nada especial, ya que ella no le gusta celebrar ese día; declaración que sorprendió a su público.

Al respecto, la periodista expresó que la festividad le parece más que amorosa, cursi:

Decirles que no celebró este día, me parece más cursi que nada, pero sabemos que hay muchas personas que sí lo celebran, y que lo disfrutan, se mandan flores y chocolates, incluso eligen pasar la tarde juntos y no necesariamente comiendo o bebiendo, sino haciendo otras actividades”.