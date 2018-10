“Yo no soy el secretario de Educación”: Bad Bunny a gobernador de Puerto Rico

Ciudad de México.- La controversia sigue girando entorno a Bad Bunny, pues luego de que una maestra le escribiera una carta asegurándole que sus canciones dañaban la enseñanza de sus alumnos y, que posteriormente el gobernador de Puerto Rico lo invitara a tener una charla con él porque deseaba que abriera otro día de conciertos a pesar de que se estén cerrando las escuelas públicas, el cantante aprovechó su última presentación para enviar una contundente respuesta.

Después de hacer una pausa en medio de su concierto, el músico de trap se dirigió a sus seguidores alentándolos a seguir con su desarrollo educativo y, además, aprovechó para recalcar que a él no le corresponde solucionar los problemas de enseñanza en Puerto Rico porque no es el secretario de Educación.

Cuando el Gobernador habla cosas y dice que dé consejos, ya yo le dejé saber que yo no soy el secretario de Educación. Pero yo estoy seguro que todas estas personas que me vinieron a escuchar aquí son estudiantes y están luchando por su futuro. Que estén aquí escuchando a Bad Bunny no significa que no estén aportando a la sociedad de Puerto Rico”, destacó el intérprete.