"Yo soy perra, zorra y pu..": Niurka hace fuertes declaraciones en Twitter

Ciudad de México.- La controversial cubana, Niurka Marcos siempre da de qué hablar por algunos roces que ha tenido con diversas famosas. Además, si inigualable personalidad ha hecho que las personas hablen de ella, pues en pocas palabras, siempre dice lo que piensa a su manera.

No solo en los medios de comunicación hace declaraciones, también en redes sociales es muy activa y publica desde fotografías, videos y además las usa para contestar a controversias en las que la involucran.

En su cuenta personal de Twitter escribió el siguiente mensaje:

Para todos que le quede claro la que no es perra no prospera la que no es zorra no goza y la que no es puta no disfruta por eso yo soy las tres”.