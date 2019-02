Yolanda Andrade enoja a internautas por poner su rostro en imagen de santo

Ciudad de México.- Yolanda Andrade se caracteriza por ser una persona irreverente con su sentido del humor, y a pesar de que sus seguidores la aman por eso, en esta ocasión no logró conseguir tan buenos comentarios con su ocurrencia.

La conductora decidió colocar en Instagram una imagen de San Judas Tedeo expresando:

Sin embargo, lo que provocó la ira de sus fanáticos, es que, en lugar de verse el rostro del discípulo de Jesús de Nazaret, se ve la cara de Yolanda, desatando el enojo de los internautas.

Junto a la foto se leen mensajes como:

Los mexicanos siempre se han caracterizado por ser un país católico, pero con esto deja mucho que pensar que falta de respeto”, “¡qué falta de respeto, por eso está el mundo como esta!” y “mira Yolanda soy tu fan desde siempre, pero…. no mames que falta de respeto quita esta foto no es nada graciosa no seas tonta e irrespetuosa, cuídate que Dios te bendiga”.