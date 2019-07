Yolanda Andrade revela que se casó, pero se niega a decir con quién: "Es muy famosa"

Ciudad de México.- Luego de que Yolanda Andrade revelara en el canal de YouTube de Montserrat Oliver que se había casado en secreto hace algunos años, la conductora dio más detalles del enlace simbólico que realizó con otra mujer.

Ante el cuestionamiento de los medios, Andrade explicó:

Pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública, y es muy famosa, entonces yo no puedo decir ay fulana, si a ella no le he preguntado”.