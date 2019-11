Yolanda revela que Montserrat Oliver la "ahorcó" por infidelidad con Vero Castro

Ciudad de México.- Una vez más, Yolanda Andrade volvió a ‘prender’ la mecha de la polémica de con Verónica Castro y reveló más detalles de su supuesta relación con la actriz.

En una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, la conductora del programa MoJoe confesó que le fue infiel a Monserrat Olivier con Verónica.

Estuvimos 10 años juntas, pero yo la engañé y se me ‘chispoteó’, uno comete sus errores, fue una relación muy bonita, vivimos muchas cosas muy importante”.

De igual manera, Yolanda indicó el momento exacto en el que cometió su infidelidad a su compañera de trabajo, situación que derivó en el término de su relación amorosa.

Me cachó, me ahorcó, me empezó a pedir la clave del teléfono, se enteró con quién y más se enojó (...) es otra que tú conoces, Verónica, pero fue muy bonito, una gran persona también”, finalizó Andrade.