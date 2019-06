Yordi Rosado y Daniel Bisogno no se hablan ni son amigos por dos razones

Ciudad de México.- El conductor Yordi Rosado, que alcanzó la fama en el programa del comediante Adal Ramones, invitó a todo el elenco de Ventaneando a su programa de radio.

El también escritor confirmó que su relación con Bisogno es nula. Esto debido a dos cosas que dijo de él. "A mí me pasó que Daniel dijo dos cosas que a mí y a mi esposa nos lastimó mucho y nos dolió”.

Bisogno aseguró no recordar dicha plática. Rosado se encargó de recordarle que cuando se mudó con su esposa al mismo fraccionamiento que Pati Chapoy el conductor dijo:

Yordi ya se compró una casa pero es una letrina, está horrible’,

Por lo que respecta a la otra cosa que le molestó de Bisogno, dijo:

"Otro día dijeron: ‘Yordi se va a casar’, y Daniel Bisogno dijo: ‘¿Qué Yordi no es gay?’ No me gustó el comentario”.

Rosado aclaró que tiene algunos amigos en común con el conductor de Ventaneando, y éstos le dicen que Daniel es divertidísimo y gran amigo, no obstante asegura que se debe tener cuidado para difundir la información.