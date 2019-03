'You vs Wild', nueva apuesta interactiva de Netflix protagonizada por Grylls

Los Ángeles, EU.- You vs Wild, el nuevo programa interactivo de supervivencia de Bear Grylls, llegará a Netflix en abril, ya que la línea entre las películas, la televisión y los medios de juego continúan fusionandose.

El programa será protagonizado por Grylls, quien previamente hizo el programa A prueba de todo para el canal Discovery, mientras intenta sobrevivir en condiciones y climas extremos. Sin embargo, a diferencia de otros programas de supervivencia, You vs Wild pedirá a los espectadores que tomen decisiones para determinar qué hace el protagonista y si tiene éxito o no en su búsqueda de supervivencia.

La serie llevará a Bear a una variedad de lugares que incluyen junglas, montañas, desiertos y bosques, en ocho episodios que permitirán a los espectadores controlar sus opciones.

Este es el primer seguimiento de alto perfil de Netflix a la película interactiva del año pasado, Black Mirror: Bandersnatch. La plataforma ha ofrecido entretenimiento interactivo antes, como el programa interactivo de Minecraft producido por Telltale Games , pero Bandersnatch fue el primero en combinar la acción en vivo tradicional, la narración visual con elementos interactivos, algo que aparentemente resultó ser exitoso para la compañía.

Ahora, con You vs Wild, Netflix intentará expandirse a una escala mayor y ofrecer a los espectadores más opciones y más contenido interactivo. You vs Wild se estrenará el 10 de abril con los ocho episodios disponibles.