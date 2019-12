Youtuber que sería Jenni Rivera rompe el silencio ¿y confirma que es la diva?

Ciudad de México.- La dueña del canal de YouTube IcookUcookWeallcook mostró su enojo en un nuevo video luego de que en redes sociales se viralizara una teoría que señalaba que ella era Jenni Rivera.

La youtuber aseguró que está verdaderamente molesta por este rumor, pues afirma que no tiene nada que ver con la 'Diva de la Banda' y tituló la grabación con la frase Ya déjenla descansar.

La dueña del canal de cocina explicó que desde el lunes que salió la entrevista inédita de Jenni Rivera, el pasado lunes, ha recibido abrumadores mensajes.

Ya he visto casos de que cuando algo pasa con ella, en mi página, en todas mis redes sociales, vienen y me ching... muchísimo”.

Asimismo, señaló que considera que un verdadero fan de la intérprete de Basta ya no faltaría el respeto a la memoria de Jenni, pues empezar a rumorar que está viva y que se esconde es una falta de respeto.

La youtuber también respondió a las personas que piden que enseñe su rostro para demostrar que no es la 'Diva de la Banda'.

Lo voy a hacer cuando yo quiera, cuando a mí se me pegue la gana, no cuando alguien me lo esté exigiendo", finalizó.