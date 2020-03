"'Yu-Gi-Oh!' en Televisa": Galilea Montijo, víctima de burlas por ridículo outfit en 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo fue víctima de burlas y memes en redes sociales luego del excéntrico outfit que usó en la emisión de este jueves 5 de marzo en el programa Hoy de Televisa.

La presentadora tapatía usó un top negro con una chaqueta negra con blanco, la cual tenía unos grandes botones dorados en la manga. El cuello y hombros de esta eran tan exagerados, que hicieron que usuarios la compararan con el personaje 'Seto Kaiba' del anime Yu-Gi-Oh!.

El personaje es catalogado como el más ambicioso de la franquicia ya que tiene el legendario dragón de ojos azules, una carta muy poderosa en el juego de cartas. Este juego seguramente fue uno de los preferidos de tu infancia, o la de algún conocido.

Usuarios dejaron comentarios como:

Andrea Legarreta: tu carta trampa no me afecta porque el efecto está en japonés y mis cartas en inglés por eso no me afecta".