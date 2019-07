Yuri lanzaría indirecta a Frida Sofía y 'La Guzmán' tras pleito entre ambas

Ciudad de México.- La famosa cantante, Yuri, aseguró en una entrevista para el programa Hoy, que siempre trata de estar presente en la vida de su hija pues no quiere que en un futuro está se exprese muy mal de ella como algunos hijos de otras celebridades, ¿será que Yuri estaría haciendo referencia al polémico caso de Frida Sofía y Alejandra Guzmán?

A pesar de que no dio nombres o no hizo ninguna referencia a algún caso, este mensaje podría ser basado en la polémica pelea publica que han protagonizado 'La Guzmán' y su única hija.

De igual manera señaló que a pesar de que no parezca, ella se da el tiempo de presentarse a los festivales de su niña y las pocas veces que le es imposible asistir no la manda.

Siempre estoy en los festivales de mi hija, y cuando yo no puedo ir no la mando, que son muy pocos, yo siempre me doy mi tiempo para que ella me vea en los festivales, porque eso es tan importante para un hijo”, señaló.