Yuri revela el mejor consejo que José José le brindó para su carrera musical

Ciudad de México.- Durante el homenaje a José José el viernes 25 la cantante, Yuri, reveló en una entrevista con el programa Hoy que cuando ella tenía 14 años 'El Príncipe de la Canción' le dio uno de los mejores consejos que ha recibido a lo largo de su carrera musical.

Según el relató de Yuri esto sucedió cuando ella tenía 14 años y apenas estaba comenzando su carrera como cantante, y que a pesar de que el autor de 40 y 20 venía de dar un concierto y estuviera cansado se acercó para darle el consejo.

Con 14 años llegué a su casa, él llegaba todo descacalichado de una gira y se regreso porque le dijeron: 'Es que hay una niña que su mamá quiere que le des un consejo', me acuerdo que yo estaba sentadita y me dijo: 'Mi consejo es, no te conozco ni sé como cantas, pero nunca pierdas la humildad, nunca pierdas el piso', y creo que el maestro de la humildad fue él", relató Yuri.